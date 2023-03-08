百萬YouTuber白癡公主（戴平雅）最近的生活有不少波瀾，開幕3個月的咖啡廳上月底結束營業，緊接著替亡父花葬至陽明山，還得回應耍特權的質疑。昨（7日）白癡公主宣布買下人生第一台百萬名車，卻被酸民嘲諷「當女強人，可能一輩子會孤單不婚唷」；對此，白癡公主反擊了。

白癡公主7日在YouTube頻道上傳新片，開箱第一台入手的汽車，考量載運拍攝器材的方便性，她選中市價約257萬的賓士保母車，高興地喊：「我買了娃娃車！」此外，白癡公主還加價25.6萬將第二排座位升級成頭等艙規格，乘客能享受按摩的功能。身為新手駕駛的白癡公主，也在影片中親自試駕，起初不斷驚慌失措，甚至脫口：「一直忘記剎車跟油門之間的差別。」

影片曝光後，許多網友留言祝福：「恭喜買車」、「大手筆喔，很疼員工 ，又是賓士，又是特斯拉，癡癡暖老闆」、「Ya太棒了，大車比較方便載器材」，但也有一位酸民嘲諷：「當女強人，可能一輩子會孤單不婚唷！」面對不友善的留言，白癡公主霸氣地反擊：「也是有結婚孤單的啦？」

白癡公主過去把生育排在人生規劃的後方，想趁單身、年輕時衝刺事業，加上媽媽一句「希望自己的孩子到40歲都不要結婚」，前年決定凍卵，計畫未來再到海外合法借精，憑自己的能力養育小孩，當時就被部分網友虧：「趕快結婚不就好了，幹嘛這麼麻煩」；對此她回應：「人家還是用行動力去凍卵了」，不忘反問網友：「關於我決定凍卵，結果是不是想太簡單了」。