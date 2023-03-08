第5屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日開打，由荷蘭、古巴隊交手揭開序幕，效力老虎隊的J.史構普（Jonathan Schoop）回憶10年前首度參賽後展開大聯盟之旅，也讓他直呼時光飛逝，而他也記得去年從張育成手中開轟的情況。

現年31歲的J.史構普2013年首度代表荷蘭出戰經典賽，隔年起開始站穩大聯盟，今年是連續3屆參賽，「回頭看這10年，我現在成為更成熟的選手，希望能夠幫助球隊贏球，回到大聯盟後也是，目前就先專注在經典賽上。」

不過J.史構普在2場官辦熱身賽合計5打數未敲安，過去在大聯盟開季也有慢熱情況，但他並不擔心，「我覺得現在滿好的，慢慢進入狀況，在這幾次打擊中也逐漸找到節奏，所以我現在並不擔心打擊的問題。」

去年8月7日當時還效力光芒隊的張育成曾客串投球，結果挨J.史構普全壘打，J.史構普笑著說：「我記得他（張育成）投球，當時是顆速球開轟，也有跟幾個中華隊球員交手過，他們是很好的選手，非常有競爭力的。」