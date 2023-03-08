大陸《科技日報》報導，大陸全國人大代表、中國航太科技集團五院天問一號任務探測器系統總設計師、嫦娥四號任務探測器系統總設計師孫澤洲近日表示，2023年中國航太科技集團將全面推進探月工程四期工程，將進行月球背面採樣返回，月球南極著陸、巡視、飛躍探測。

據介紹，該工程計畫於2025年前後發射「嫦娥六號」，完成月球背面採樣返回；2026年前後發射「嫦娥七號」，開展月球南極環境與資源勘查；2028年前後發射「嫦娥八號」，與嫦娥七號組成大陸月球南極的科研站基本型，並與相關國家、國際組織和國際合作夥伴共同開展國際月球科研站建設。

孫澤洲說，月球科研站可以為長期、持續的月球科學探測提供支撐，從而提升大陸月球科學探測能力。同時，科研站可以更好利用月球的位置資源開展月基對天、月基對地科學探測，也可以更好進行月基基礎科學實驗以及月球資源原位開發利用等。

報導指出，大陸月球探測經歷近20年發展，從嫦娥一號到嫦娥五號任務連續成功，探測能力不斷提升，並在世界上首次實現月球背面的著陸巡視探測。在推動技術創新發展的同時，探月工程也獲得了一大批月球科學研究成果，例如揭示了月球背面地下淺層結構、拓展了對月球岩漿活動和熱演化歷史的認知等。

但孫澤洲也表示，由於著陸巡視和採集樣品的區域還十分有限，人類對月球的認識還存在局限性，因此將開展後續任務繼續探索。