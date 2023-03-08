AM事業2月合併營收13.66億元，年增51％，為3年來同期新高；前2月累計合併營收24.05億元，年增14％。OEM事業2月合併營收5.65億元，年增17％，為5年同期新高；前2月累計合併營收10.24億元。

東陽目前產能利用率約7成，主要第1季假期多導致工作天數短，預期第2季後產能利用率逐步恢復到正常水位。今年車市回溫，加上新能源車訂單，法人估計AM事業今年營收成長8％；OEM部分，大陸成長5～10％，台灣約成長5％。

《光電股》玉晶光2月營收月減31.19% 去年5月來新低
《營建股》國產2月營收維持高檔 年增率達6成
華新2月合併營收創同期新高
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