AM事業2月合併營收13.66億元，年增51％，為3年來同期新高；前2月累計合併營收24.05億元，年增14％。OEM事業2月合併營收5.65億元，年增17％，為5年同期新高；前2月累計合併營收10.24億元。
東陽目前產能利用率約7成，主要第1季假期多導致工作天數短，預期第2季後產能利用率逐步恢復到正常水位。今年車市回溫，加上新能源車訂單，法人估計AM事業今年營收成長8％；OEM部分，大陸成長5～10％，台灣約成長5％。
東陽(1319)2月合併營收19.31億元，年增39％，創歷史同期新高；前2月累計合併營收34.29億元，年增9％。
AM事業2月合併營收13.66億元，年增51％，為3年來同期新高；前2月累計合併營收24.05億元，年增14％。OEM事業2月合併營收5.65億元，年增17％，為5年同期新高；前2月累計合併營收10.24億元。
東陽目前產能利用率約7成，主要第1季假期多導致工作天數短，預期第2季後產能利用率逐步恢復到正常水位。今年車市回溫，加上新能源車訂單，法人估計AM事業今年營收成長8％；OEM部分，大陸成長5～10％，台灣約成長5％。
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