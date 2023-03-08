藍營總統人選提名辦法至今不明，日前傳出5、6月才會出爐，並最可能徵召新北市長侯友宜。侯友宜今被問到黨主席朱立倫是否有與他討論此時表示「朱主席辛苦了」， 面對所有事情，每個人在自己角色工作崗位都會盡心盡力，只要為國家、為人民努力做事，大家分工合作，讓國家會更好、讓人民生活更幸福，是他一向的目標。

會不會覺得時程太晚，侯友宜說，他現在是新北市長，新北市目前還有很多事情，市民期待他們戮力以赴，例如里座談會，還有市政建設現在都在如火如荼進行中，他最在乎的是民意，在乎的是市民朋友關心的事情，他會全力以赴。

至於今年行動治理提前，被認為是提前為選舉佈局，侯友宜說，行動治理每年都會規畫，時間點約在三、四月份推動。

侯友宜說，新北市每個里都有很多大小事，期待藉由里長座談會 快速解決，會將今年所有大小事一次盤點、列管並執行完畢，大家一起加油 ，29區里座談會動起來。