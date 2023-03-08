血壓對健康的重要性逐漸普及，許多人會每天在家量測血壓，但到底該用哪隻手量測較準，心臟科醫師表示，要以平常量測的數值較高者的手臂為準，因此民眾平常應先了解自己哪隻手臂的血壓較高。醫師並提醒，也不要量測受傷、手術或禁治療的手臂。

民眾量測血壓時，常疑惑要量哪隻手？新光醫院心臟內科醫師洪惠風在其臉書表示，為了確保血壓量測數值的正確性，民眾平常可先了解自己哪隻手臂的血壓較高，「例如，比較5～10次後得知哪隻手的血壓較高後，以後就只須量較高的那隻手即可。」他並表示，人的左右手血壓數值因人而異，與慣用手無關，也與心臟位置無關。

血壓數值包含收縮壓與舒張壓，洪惠風表示，只要收縮壓大於130毫米汞柱，或舒張壓大於80毫米汞柱，都是高血壓，此時就需密切注意血壓數值的變化。

洪惠風並提醒，受傷、手術或禁治療的手臂也不能做為量測的參考數據。新光醫院心臟科醫師陳冠任今受訪時說明，因手臂若受傷，量測血壓的過程可能會讓受傷程度加劇，而且受傷、手術或禁治療的手臂血壓數值較容易失真。

洪惠風今受訪時說明，所謂「禁治療」是醫護人員為了「保護」病人某個肢體（例如乳癌手術後同側的手， 或循環差的手或腳），用以提醒所有護理人員，勿在該肢體上進行量血壓、 在動脈或靜脈留置針或打點滴等治療處置，以免影響該肢體的血液循環。