美女律師李怡貞常在社群分享日常與網友互動，會對時事議題發表獨特見解，近來剛從國外旅遊返台的她，便急忙澄清一則空穴來風的傳言，甚至忍不住直呼：「天地良心喔」，引起網友熱議。

李怡貞表示近來耳聞一則謠言，竟是無端被控訴「不會主辦案件」，忍不住驚呼：「天地良心喔」，接著還原事情真相，她強調每個家事案件及每個庭，都是自己親自去跑，跟當事人的狀紙更是一番溝通才遞出，除非衝庭或無法請假，才可能請律師代庭，不然一向都是親力親為，更不忘強調本身案量不多，在於兼顧「案件及生活品質」。

李怡貞強調家事案件當事者都會指定她出庭，倘若接案量變多再受僱律師辦案，自己也會相當不放心，畢竟該類案件著重經驗和臨場反應，藉此駁斥近日空穴來風的傳聞，接著不忘向造謠者嗆聲：「我都低調不上電視很久了，還這樣苦苦相逼，就是要逼我出書賣爆賺名聲是不是，我不當律師的話，我真的可以賺更多，不要逼我成為商場女霸主欸，到時候會更羨慕嫉妒恨到死捏」。

對此，網友紛紛留言：「住海邊喔，那些人很誇張」、「為何要顧慮那些整天見不得人家好的人」、「只要妳工作上有做到讓妳自己跟委託人開心，不要在乎別人怎麼說妳」，對於有人指出：「又有人抹黑，真是很無奈」，她則是無奈回應：「聽到都傻眼，是以為我案子有多少？需要這樣害怕」