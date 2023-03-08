台中市清水區7日凌晨2時許，清水警方發現於清水區中山路一輛改裝噪音重機車，夜深時段行駛發出巨大聲響，影響居民住家安寧品質，警方立即派員跟隨，發現該車以口罩遮擋車牌躲避警方追查；警方事後以路口監視器鎖定該車輛，並前往車主住處訪查，依道路交通管理處罰條例第13條第1款舉發。

警方指出，改裝噪音車已成高民怨，台中市政府警察局全力加強取締及通報，清水警分局亦於深夜時段，針對改裝車輛加強執法及噪音車輛通報，以保護市民交通安全和生活安寧。

清水區中山路一輛改裝噪音重機車，夜深時段行駛發出巨大聲響，警方立即派員跟隨，依法追查告發。(警方提供／陳世宗台中傳真)

昨日凌晨2時許於，警方發現在清水區中山路一輛改裝噪音重機車，夜深時段行駛巨大聲響，嚴重影響居民住家安寧品質，警方立即派員跟隨，更發現該車以口罩遮擋車牌，以躲避警方追查；惟當時警方跟隨時，無法即時攔阻，事後警方輔以路口監視器，鎖定該車輛。

警方前往車主住處訪查，發現該車車牌仍掛著口罩，駕駛人亦當場坦承凌晨違規行駛行為。清水警方除依據道路交通管理處罰條例第13條第1款(以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號，處汽車所有人新台幣2400元以上、4800元以下罰鍰)規定，予以舉發外，對於車輛噪音改裝部分，並通報環保署進行檢驗，同時，勸導約制車主，還給居民安寧生活空間。

清水派出所長洪志仁表示，民眾若發現噪音改裝車或危險駕駛者，請以手機拍照或錄影，噪音改裝部分請到「行政院環境保護署噪音車檢舉網站」檢舉；危險駕駛行為，請到分局「交通違規檢舉網站」檢舉。並呼籲各用路人遵守交通法規，勿有違規(法)情事，避免荷包失血、害人害己，得不償失。