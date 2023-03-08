美媒報導，美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）7日證實，將在美國會晤蔡英文總統，不過他強調，與蔡英文的會面並不能排除他後續的訪台計畫。

美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將改在美國會晤蔡英文總統。

麥卡錫7日晚間被記者問道蔡英文訪美時兩人會面的計畫，報導指出他證實將在美國會晤蔡英文。

麥卡錫也強調，兩人的會面並不能排除他後續訪台，「那與我的出訪無關，如果我要去台灣的話。」

麥卡錫年初被爆出預計春天訪問台灣，而五角大廈正為他的台灣行做準備。他的訪台行程預料將引發中國大陸的嚴正抗議，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，解放軍連日在台灣周邊進行軍演。

麥卡錫2月初被問及訪台行程時稱尚無訪台計畫，強調北京無權置喙他在任何時候去任何地點。

英國《金融時報》（Financial Times）6日披露，蔡英文4月出訪中美洲友邦時將過境加州，麥卡錫預計屆時與蔡英文在美國會面，兩人在台北的會晤移師加州，是顧慮到北京的可能反應。