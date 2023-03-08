美要賣希臘F-35戰機不給土耳其 玩的是哪招

美國和土耳其為了戰機猛吵不停，不僅可能進一步破壞雙方關係，還可能在烏克蘭尋求包括戰機在內的進一步援助之際，導致北約的分裂。

據《新聞周刊》（Newsweek）7日報導，由於土耳其堅持採購俄製S-400防空系統，美國2019年宣布，中止20億美元（約614億台幣）F-35軍售案。而一波未平，一波又起，美國總統拜登雖想出售F-16給基輔，但聯邦議員要求，除非土耳其同意芬蘭和瑞典加入北約（NATO），否則不會通過土耳其的F-16現代化套裝專案。

縱使相關爭議解決，芬蘭和瑞典仍得答應土耳其的要求，打擊國內的庫德工人黨（PKK）活動。此外，土耳其總統安全與外交政策委員會成員埃爾汗（Cagri Erhan）說，無論如何，F-16都不能取代 F-35。

埃爾汗指出，連美國空軍都不再採購F-16了，尤其是甚至身為土耳其死對頭的北約另一個成員國希臘也買了F-35，美國應該只能提供這款最新的戰機給安卡拉。「美國賣F-35給希臘，憑甚麼土耳其要接受F-16，而不是F-35？」他強調，「老實說，真正的問題並不在於美國議員遲遲不願賣F-16給土耳其，而在於他們持續作梗，阻止提供土耳其已付了20億美元（約614億台幣）的F-35。」

另一方面，埃爾汗說，安卡拉已在考慮盟國和非盟國提供的其他選擇。事實上，耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）早已警告，在考慮來自中俄，還有歐洲國家的戰機。

埃爾汗還強調，從北美和歐洲北約盟國到亞洲大國，起碼有15家企業在產製現代戰機。而10款頂尖先戰機中，有7款不是由美國企業製造，而其中有3款是歐洲製。他甚至說，土耳其有自製戰機專案，而在國防上依賴單一國家，往往會容易受到外國政治壓力。

北約專注俄烏戰爭 希臘土耳其緊張升高

儘管土耳其不僅反對俄羅斯侵略烏克蘭，還提供基輔如「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機等先進武器，但艾爾多安和俄羅斯總統普丁卻維持了某種程度的穩健關係。

而專精俄羅斯和土耳其關係的莫斯科政治分析家認為，在美土缺乏協議的情況下，莫斯科大有機會拉攏安卡拉。其實多年來，利用美國和土耳其之間惡化的關係，一直是克宮的主要戰略目標和要素之一。