2024大選，國民黨傳出在立委部分將分成「三階段」提名，除以民調作為參考，也會視選區而定，納入世代交替、議題主導能力等「戰鬥值」作為參考。對此，民進黨立委林俊憲諷刺稱，若在議場裡丟豬內臟，可以獲得幾點戰力值呢？表態投入立委初選的國民黨台北市議員游淑慧則舉3例反擊，並認為林俊憲應先把自己台南的地雷管好。

國民黨傳出將納入「戰力值」做為立委提名依據，林俊憲昨(7)對此在臉書諷刺表示，如果戰力值不夠的話可不可以課金彌補呢？他更向國民黨主席朱立倫拋一問，直言在議場裡丟豬內臟可以獲得幾點戰力值呢？並以豬心100分、豬肝150分、豬腸200分諷刺。林俊憲認為，朱立倫現在就是在逃避，連「戰力值」這種方法都出來了。

對此，游淑慧今(8)日在臉書反擊，並認為若照林俊憲標準，男委員、女前議員住一起被抓包，辯稱只是分租，戰力值粗估8000；暴力小英號召的群眾用石塊、汽油彈砸警察，戰力值應該破萬；陳宗彥疑接受性招待兼關說，然後還可以掩蓋11年，官位扶搖直上，戰力值簡直破表。

游淑慧強調，國民黨的戰力值是以監督民進黨的力道來評估，民進黨的戰力值又以什麼來評估？游直言，民進黨的戰力值不夠的話，可不可以用臉皮厚度來彌補呢？並認為林俊憲有空管到別黨的提名制度，還不如先把自己台南的地雷管好。