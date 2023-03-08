國內蛋價飆新高加上缺蛋，不少餐飲業者停售蛋系列料理，還有蚵仔煎名店公告缺蛋，蛋荒愈演愈烈，程式開發專家江明宗為了幫助大家買到蛋，製作「蛋蛋前線支援地圖」，收集全台全聯、家樂福門市地圖，透過民眾的回報，提供各店雞蛋供應狀況，讓網友大讚「這才叫雞蛋國家隊」。

程式開發專家江明宗，製作「蛋蛋前線支援地圖」，幫助大家買到蛋。(翻攝自蛋蛋前線支援地圖)

「你買到蛋了嗎？試試蛋蛋前線支援地圖！」江明宗昨天在臉書表示，知道大家最近對於買不到雞蛋感到焦慮，所以製作一個地圖方便找蛋，希望能夠運用大家的力量幫助更多「蛋盡糧絕」的朋友。

江明宗表示，有別於以往，「蛋蛋前線支援地圖」一開始沒有什麼資料，就是全台上千間家全聯和家樂福門市的位置，透過民眾的力量回報各門市雞蛋供應狀況，去找到能夠買蛋的地方，還可以新增能買到雞蛋的地點，直到大家都能夠求蛋得蛋，「請大家以蛋蛋支援！」

找蛋地圖公開後，吸引網友關注，紛紛留言：「很好啊，看地圖去買雞蛋，省下跑空趟的時間」、「竟然連買蛋也要看庫存！感謝製作蛋蛋地圖，否則也不可能照三餐跑超市」、「台灣這個找蛋活動也辦太久了，希望不要像疫情一樣搞好幾年」、「這才是真正的雞蛋國家隊」。