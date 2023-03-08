許多人認為多吃豬腳、鳳爪可以補充膠原蛋白，對此，營養師蘇祺媛直言，不但無法補充膠原蛋白，反而會吃進大量熱量，造成肥胖、代謝疾病，甚至三高。她建議，想要皮膚變白、變漂亮，不妨多吃富含維生素C的水果。

蘇祺媛在IG發文指出，膳食中的膠原蛋白就是蛋白質（大分子），吃進體內會被酵素分解成小分子的胜肽或胺基酸，無法達到補充膠原蛋白的目的，反而因為動物性脂肪多為飽和脂肪，加上吃進大量的熱量，造成肥胖、代謝性疾病、三高。

她建議，想要皮膚變白、變漂亮，不妨多吃富含維生素C的水果。富含維他命C的水果有：芭樂、釋迦、奇異果、木瓜、香吉士、草莓等。

營養師余朱青也指出，人體要合成膠原蛋白時，維生素C是很重要的輔助，如果缺乏維生素C，我們吃進去的蛋白質，就無法順利分解及合成為膠原蛋白；建議可從脂肪含量較低的魚、肉攝取，同時補充富含維生素C的蔬果，對合成膠原蛋白會更有幫助。