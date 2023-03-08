這家東南亞集合電玩遊戲以及電子商務於一身的新創大廠，上季淨利為4.268億美元，這得歸功於之前大動作降低成本所致，彭博社彙編的預估值則是虧損4.34億美元。同時，Sea營收成長7.1%至35億美元，雖出現趨緩現象但還是優於預估。

Sea是東南亞最大的網路公司，也曾贏得全球股價表現最優的封號。2022年對冬海集團來說，應是非常難過的一年。在各國大幅升息以及通膨大漲之前，全世界線上消費者花錢不手軟，也造就Sea當時以倍數在成長茁壯。

好景不常下，冬海去年痛定思痛決定大規模實施節約成本計畫，包括裁員數千名、薪水凍漲以及從季的營收與行銷花費中，想辦法減少超過7億美元的開銷。同時，Sea也暫停大幅度擴張海外事業版圖，把一些在印度、歐洲以及拉美地區不賺錢的事業先結束。

這家縮衣節食的蝦皮購物（Shopee）母公司，就是希望看到財報能出現現金流入現象。花旗表示，雖然這次市場大多數都認為Sea的虧損或會縮小，但出乎意料沒想到季報竟能虧轉盈，EBITDA（息前稅前折舊前攤提前獲利）還是正的。

冬海集團旗下3大事業體，上季營收整體來說算是不錯。電子商務的蝦皮購物大增32%，達21億美元左右。同時，數位金融服務SeaMoney也飆增近1倍。不過，主管遊戲的Garena卻逆向下滑。

Sea指出，由於全球總經情況不明朗，加上公司方向出現重大定調，但還是會陸續修正前進腳步與調整經營策略。2009年成立的Sea，股價在2021年10月來到最高點。但歷經2022年慘澹經營的1年迄今，市值已大失血1660億美元左右，等同約非洲國家摩洛哥去年GDP金額。