建通2月合併營收為1.85億元，月增48.87%，年減12.42%，建通表示，2月合併營收回溫程度不高，主要為中國消費性市場整體需求仍在低谷，累計前2月合併營收為3.09億元，年減35.84%。

建通表示，過往經驗第1季為傳統淡季，有望為今年產業低谷的1季，但回升程度仍要觀察全球消費性市場的恢復狀況，公司希望力拼第2季起轉虧為盈。

有鑑於東協及印度是未來主流市場所在地，市場發展潛力無窮，2023年建通集團營運目標將大力開發東協及印度市場，希望未來能占有一席之地，為營運添動能。