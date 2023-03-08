民眾黨立委賴香伶（左）、邱臣遠（右）8日舉行「林市長還是林部長？民進黨基捷騙局成真！」記者會。（姚志平攝）

基隆捷運吵不停，基隆市長謝國樑日前開炮，嗆說若要地方吞下從17億元爆增到53億元的分攤款「門都沒有」，應由中央支應。對此，民眾黨立院黨團8日聲援，痛斥基捷騙局成真，前市長、內政部長林右昌卻要地方一起努力，推翻過去基隆不用花一毛錢的承諾，坐實蔡政府「選前開支票，選完就跳票」的作風，信用早已破產。

「林右昌『林部長』能回答『林市長』的問題嗎？」民眾黨立院黨團總召邱臣遠批評，基捷是教科書式的藍綠選舉共業，選前山盟海誓，選輸昨晚歹勢，當初承諾基隆市不用花一毛錢，去年交通部提出地方負擔部分費用，但綠地變藍天之後，負擔卻增加到53.86億元，每位基隆市民要負擔1.5萬元，未來恐因原物料成本上漲再加碼。

邱臣遠直言，去年大選前，前台北市長柯文哲批評基隆輕軌從頭到尾都是騙局，當時林右昌誇口負擔17.7億很合理，沒想到才過幾個月就暴增，但基隆市整年預算也才200億出頭，如何承受？現在與基捷建設有關的三縣市都在藍營手中，說沒有政治考量根本騙人。所謂總預算增加272億，比原預算增加64％，又是怎麼算出來的？

邱臣遠表示，第一，政府應盡速檢討建設計畫前的成本評估，也應確保經費使用合理透明，避免計畫中途出現意外，導致成本又大幅增加；第二，中央應明確說明與地方的權責歸屬，確保經費分配合理；第三，政府應評估基捷完工後的運營管理，制定合理的收支平衡方案，釐清中央與地方的責任，確保運營合理穩健。

黨團副總召賴香伶直言，林右昌當了部長就變了一個人，基捷建設經費暴漲都沒提出質疑，反而覺得理所當然，而行政院長陳建仁稱「中央會以最優惠方案，並按照施行多年的辦法，與地方政府共同興建」，但民進黨行之有年的辦法就是「選前開支票，選完就跳票」，蔡政府一「拖」天下無難事，信用早破產，難怪遭到基隆市民厭棄。

「林右昌在基隆市長任內的堅持，不能換了位置就換了腦袋。」賴香伶批評，民進黨官員的交通政見，多是好大喜功的海市蜃樓，就像現任行政院副院長鄭文燦當選桃園市時，拋出桃園鐵路地下化構想，事後不僅拖拖拖，經費也暴增3.4倍突破千億，實際只有消除8座高架橋、8座地下道和20座平交道，和基捷有異曲同工之妙。