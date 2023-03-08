東陽表示，針對產線將持續優化、整理整頓工作，積極發展輕量化產品及智能光電加飾技術，迎接新能源車市場需求。 隨市場需求增溫，東陽今年以來在AM及OEM事業皆有明顯成長。AM事業2月營收13.66億元，較去年同期累計成長51％，創三年來同期新高，前二月營收24.05億元，較去年同期累計成長14％。
OEM事業部分2月營收5.65億，較去年同期成長17％，創五年同期新高，累計前二月營收10.24億，OEM整體累計營收34.99億元。
解封後AM（售後市場）及OEM（原廠代工）需求明顯增溫，東陽（1319）8日公告2月營收19.31億元，較去年同期成長38.94％，月增28.9％，創歷年同期歷史新高。累計前二月營收34.29億元，亦較去年同期成長9.43％，創四年來同期新高。
東陽表示，針對產線將持續優化、整理整頓工作，積極發展輕量化產品及智能光電加飾技術，迎接新能源車市場需求。 隨市場需求增溫，東陽今年以來在AM及OEM事業皆有明顯成長。AM事業2月營收13.66億元，較去年同期累計成長51％，創三年來同期新高，前二月營收24.05億元，較去年同期累計成長14％。
OEM事業部分2月營收5.65億，較去年同期成長17％，創五年同期新高，累計前二月營收10.24億，OEM整體累計營收34.99億元。
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