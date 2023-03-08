東陽表示，針對產線將持續優化、整理整頓工作，積極發展輕量化產品及智能光電加飾技術，迎接新能源車市場需求。 隨市場需求增溫，東陽今年以來在AM及OEM事業皆有明顯成長。AM事業2月營收13.66億元，較去年同期累計成長51％，創三年來同期新高，前二月營收24.05億元，較去年同期累計成長14％。

OEM事業部分2月營收5.65億，較去年同期成長17％，創五年同期新高，累計前二月營收10.24億，OEM整體累計營收34.99億元。