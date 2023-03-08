去年華人民主書院協會在中正紀念堂舉辦藝術展，展示一只3D列印「恥辱柱」，但卻遭男子李振豪潑黑漆，檢方查出另2人陳諺輝及黃煜翔是共犯，將李男等3人起訴，台北地方法院依毀損他人物器罪各判處3月到4月徒刑，可易科罰金。可上訴。

檢方起訴指控，陳諺輝平時與中華統一促進黨乾隆黨部成員互動密切，見華人民主書院協會在中正紀念堂主辦跨境藝術展，因而心生不滿，遂與李振豪、黃煜翔共同計畫毀損。

去年6月12日上午5點多，陳諺輝出資1萬元為酬勞，黃煜翔負責謀劃安排路線，由李振豪於同日7時30分許搭乘計程車先前往購買黑色噴漆1瓶，再搭乘同車繼續前往中正紀念堂，於同日8時許抵達目的地下車。

李男徒步走向民主大道廣場，持甫購買之黑色噴漆，朝華人民主書院協會秘書長黃曼婷籌劃放置該處之展覽品「恥辱柱」噴灑。

台北地院認為，3人破壞之藝術品價值高達75萬元，價值甚高，且本案事涉政治及意識型態等因素，致被害人無法與被告3人達成和解，惟念及陳諺輝等3人坦承犯行之犯後態度，將陳判處可易科罰金之刑4月，李及黃各判3月。