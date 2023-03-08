日本女偶像櫻雪（本名：橋本侑樹）曾是地下偶像女團成員，擁有東京大學高學歷的她，在2019年退團後便宣布以本名橋本侑樹從政，並以26歲得年紀當選東京澀谷區議員，而她近日受訪時透露，從政後的年收入突破千萬，接著更公開議員薪資表。

根據日媒《FLASH》報導，橋本侑樹受訪時坦言，當年剛進經紀公司時，她每個月只有領到500元日幣（約台幣114元），如今當上議員，即使她是區議會內最年輕的，但她仍與資深議員領同樣的薪資，每月薪水61萬日幣（約台幣13.6萬元），加上年終總計年收入破千萬日幣（約台幣226萬元）。

然而，從橋本侑樹公開的議員薪水明細中可見，議員每月薪水61萬日幣（約台幣13.6萬元），當中有1萬日幣（約2289元台幣）是議會開會期間的交通費，還有一個3000日幣（約台幣687元）是她加入議會棒球社的公積金。

對此，她表示將更努力為澀谷區居民服務，也相當積極參與工商會、區民自治團體以及職業團體的聚會，而每次聚會的會費大約落在5000日幣到1萬日幣（約台幣1145元到2289元）「喝了一點烏龍茶之後就趕去下一個聚會，連續好幾天都是如此」除此之外，早上5點半就起床上街頭的她，早上到議會直到傍晚結束後，還有各個團體聚會與讀書會，行程幾乎都被活動填滿，倘若當天沒有活動，她就會去街頭演講「雖然我超過2個月沒有休息，但是領了這樣的報酬更應該要全心投入政治活動」。