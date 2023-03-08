馬來西亞的超人氣網紅顏妃(Gatita Yan)，經常在IG上曬出凹凸有致的身材配上撩人滿分的「18禁土味情話」，加上販賣飛機杯生意有成而被封為「情趣女神」，讓不少男粉絲為她為之瘋狂，在網路上狂吸320萬人追蹤。而在今年2月14日情人節當天無預警宣布脫單、與「夜店撒錢哥」鄭偉盛交往的她，近日接受採訪時直言兩人每周都會激戰14次之多，讓不少網友看傻了眼。

根據馬來西亞媒體《中國報》的報導，顏妃接受採訪時透露，很多人都以為他們談的是姊弟戀，因男友外貌看起來相當年輕，但實際上已是大叔年紀的等級，且兩人每星期都會「大戰14次」完全是熱戀中的狀態。顏妃也坦承自己其實是個不婚主義者，若是哪天突然宣布結婚，那絕對是因為不小心懷孕了，直爽的態度讓網友相當吃驚。

不過，顏妃過去就憑著超高顏值與火辣的魔鬼身材，加上敢說敢露、自然豪放的個性，讓她在網路上人氣迅速竄升，即使大方承認自己為了愛美曾整型而遭到部分網友攻擊，但依然不影響她的高人氣，顏妃後來甚至推出百頁全裸寫真集及各種情趣用品，成為許多男士們心中的性感女神，也成為攝影師們爭相合作的模特兒之一。