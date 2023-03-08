今天是3月8日國際婦女節，大甲警分局為慶祝婦女節及感謝女性同仁在工作崗位上的貢獻與辛勞，大甲警友辦事處主任黃嘉祥與分局長謝建國一同致贈玫瑰花束及巧克力，慰勉平時工作繁忙、日夜顛倒，對轄區治安、交通安全維護女警，謝建國並扮演烘焙師烤出香氣四溢糕點給女性同仁享用。

歡慶婦女節幸福時光，大甲分局長謝建國等，昨日手作糕點烤出幸福香氣慰勞女性同仁，一起度過最美好的幸福時光。（警方提供／陳世宗台中傳真）

歡慶婦女節幸福時光，大甲分局長謝建國等，昨日手作糕點烤出幸福香氣慰勞女性同仁，一起度過最美好的幸福時光。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方指出，大甲分局昨日在大安區「阿聰師芋頭文化館」舉辦婦女節活動，體驗手作糕點，大甲警友辦事處主任黃嘉祥與分局長謝建國，一起致贈玫瑰花束及巧克力，慰勉辛苦工作的女警；希望女警在工作之餘也要好好照顧自己，並祝福同仁每天都能有個香甜的好心情。

歡慶婦女節幸福時光，大甲分局長謝建國等，昨日手作糕點烤出幸福香氣慰勞女性同仁，一起度過最美好的幸福時光。（警方提供／陳世宗台中傳真）

活動現場分局長親手製作糕點送給在場的同仁，更聆聽女性員工的心聲，聊聊大家平時工作情形，同時也鼓勵女性同仁，勇於突破性別刻板印象，展現自我，並表示分局會作為同仁的後盾，與大家一起面對挑戰，在談笑之間，還說「今天女人我最大，我們不進廚房去觀光工廠」，逗得平日正經嚴肅的女警及工友阿姨們，笑開懷，一起度過最美好的幸福時光。

歡慶婦女節幸福時光，大甲分局長謝建國等，昨日手作糕點烤出幸福香氣慰勞女性同仁，一起度過最美好的幸福時光。（警方提供／陳世宗台中傳真）

大甲警分局長謝建國表示，藉由歡慶婦女節活動慰勞兼顧職場與家庭的女性同仁，讓同仁能夠身心靈適度放鬆，並拉近同事間距離，增加機關向心力，他並特別感大甲警友辦事處主任黃嘉祥共襄盛舉，全程參與活動，強調「民眾的支持與鼓勵是我們最大的動力」。