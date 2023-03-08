台北市前議員羅智強日前指出選民對新北市長侯友宜有很多期待「好好做事不夠了」，侯友宜今天表示，他工作43年，過程中 一步一腳印好好做事、把握當下，民眾要他好好努力做事，完成所有相關工作。

侯友宜說，他40幾年來每天務實做好每一件事，希望明天會比今天更好， 這才是我的目標，期待新北因為大家努力，今天的付出，讓明天有好好日子，才是他該做的事情。

至於民調微幅下跌，侯友宜說，他最在意的是民眾託付有沒有做好，做好自己本分工作才是他現在該做的事情，讓新北市民對相關市政建設有感「我會全力以物」。