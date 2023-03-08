身為全球領先、高品質手機遊戲開發與發行公司的網石集團(Netmarble Corporation)今(8日)宣布，旗下以虛擬房地產和建築投資為特色、全新元宇宙桌遊《旅遊大亨2：Meta World》正式展開事前預約。即日起，玩家可透過前往官方網站(https://metaworld-mycity.netmarble.com/)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.metaworld)與App Store(https://apps.apple.com/th/app/id1619466390?l=th)進行事前預約並獲得特別的遊戲內道具。

《旅遊大亨2：Meta World》遊戲中畫面，事前預約可獲得眾多好禮。(圖/網石棒辣椒提供)

《旅遊大亨2：Meta World》為參與事前預約的玩家提供以下眾多活動：

● 只要在Google Play 或App Store進行事前預約，官方將提供玩家遊戲內道具，例如「季角色召喚券」和金幣。

● 在臉書或Twitter上發布有關事前預約內容，或使用「#MetaWorld」標籤轉發官方公告的特定玩家，被抽中後將可獲得「史詩角色卡(貝兒莉莉)」、「季角色召喚券」與鑽石。

● 當事前預約人數超過100萬人，所有已進行事前預約的玩家都將獲得眾多遊戲內道具，例如「虛擬化身服裝套裝」、「角色召喚券」、「春嬌角色卡」與金幣等。

《旅遊大亨2：Meta World》是熱門遊戲《旅遊大亨》的續作，該遊戲在全球吸引超過2億名玩家。《旅遊大亨2：Meta World》以桌遊機制為特色，玩家有機會在以紐約市等現實世界地點為基礎的元宇宙中，購買虛擬房地產與建築物。網石計畫將《旅遊大亨2：Meta World》進一步發展成為一個平台，讓玩家在元宇宙世界裡積極互動，並享受各種類型的遊戲。《旅遊大亨2：Meta World》將成為MARBLEX所推出、MBX遊戲區塊鏈生態系統的一部分。

網石於今日公開《旅遊大亨2：Meta World》的特色細節，包含強化策略性的桌遊玩法、不同角色卡的技能，以及元宇宙的房地產與建築收藏。(圖/網石棒辣椒提供)

另一方面，當《旅遊大亨2：Meta World》上個月在MBX Discord頻道上進行Ask Me Anything(AMA)直播時，獲得原有IP《旅遊大亨》粉絲們壓倒性的積極回應。此外，網石於3月8日，在台灣和泰國舉辦媒體茶會，公開《旅遊大亨2：Meta World》的特色細節，包含強化策略性的桌遊玩法、不同角色卡的技能，以及元宇宙的房地產與建築收藏。

更多關於《旅遊大亨2：Meta World》功能與代幣經濟的最新細節，將於3月20日的遊戲開發者大會(GDC)上揭曉。

玩家可透過訂閱《旅遊大亨2：Meta World》官方社群頻道Discord(https://discord.gg/metaworldmycity)、Twitter(https://twitter.com/MetaWorld_MC) 以及臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/MetaWorldMyCity)，查看最新資訊與更新。