全民普發現金6000元進度備受矚目，立法院近期如火如荼展開特別預算審查，民進黨團今舉行記者會表示，提案將今年底（12月31日）以前出生的寶寶，都應該列入請領對象；財政部規畫將加計6個月內出生人口，編列1413億，不過民進黨團認為，並不符合實際。

民進黨立委劉世芳指出，如果發放現金的期程是4月中旬，財政部規畫加計6個月內出生人口，表示僅到10月底，但這樣並不符合實際，應該將今年12月31日前出生寶寶列入領現金的資格，籲請行政院從善如流。

劉世芳提到，根據國發會推估嬰兒出生數，今年會有14萬至15萬、比去年增加，透過這樣的措施鼓勵孕母安心把寶寶生下來，普發現金總額1417億，如果算到今年預算結算之前，初估多發約2億左右，希望各黨團都能籲成，讓行政院把今年底出生的寶寶都算在內，「未出世到呷百二、人人都能領6千。」

民進黨立委洪申翰表示，把請領對象擴大、包含還未出世的嬰幼兒，不敢說這是一個禮物，但希望3月8日婦女節這天提出來、行政院也從善如流，讓這些孕產家庭得到更多幫助。