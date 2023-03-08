近日有民眾直擊海巡特勤隊新進學員與隊員正密集在桃園竹圍與台北港進行海上突擊特訓。根據《中時新聞網》掌握獨家消息，訓練強度不亞於國軍三支甲級特勤隊的海巡特勤隊，去年有一名陳姓女中士自願參加遴選，歷經半年各項極度困難訓練後通過測驗，海巡署決定納編，成為海巡特勤隊首位女性隊員。

獨家》海巡特勤隊首位「女水鬼」誕生，恐怖訓練內容曝光。（中時資料照）

這名陳姓女中士過去隸屬為台中吊掛分隊，為直升機救援任務之吊掛救護員，因嚮往特勤隊任務，自願申請參加特勤隊遴選，據了解，海巡特勤過去也有女性參加，但都無法撐過艱難訓練及測驗全遭刷掉。陳員是首位完成合格測驗的女性。

海巡特勤隊受訓時要受射擊、攻堅、攀降、防爆、反劫持、反持船、直升機垂降等特訓，而且都要具備潛水水下作業、急救執照，也都精熟柔道或跆拳道格鬥技，其中約有近半隊員還擁有動力小艇駕照，受訓過程中，只要有一項未達標界立刻刷掉，沒有補考機會，比起國軍特勤隊更為嚴苛。

海巡特勤隊受訓時要受射擊、攻堅、攀降、防爆、反劫持、反持船、直升機垂降等特訓。(海巡署提供)

海巡特勤隊受訓時要受射擊、攻堅、攀降、防爆、反劫持、反持船、直升機垂降等特訓。(海巡署提供)

海巡特勤隊受訓時要受射擊、攻堅、攀降、防爆、反劫持、反持船、直升機垂降等特訓。(海巡署提供)

即使成為正式隊員，每半年還需針對體能戰技進行測驗，只要測驗項目中有一科未及格就立即退訓，是國內所有特勤部隊中規定最嚴格的一支。

為提升特勤人員專業技能，強化各項射擊、戰技及反恐應制變能力，因此規劃108年度專精訓練，課程訓練內容包括特勤快艇及垂降小組戰技及自救互救、狙擊及城鎮作戰、攀登及艙間戰鬥。

《獨家》海巡特勤隊首位「女水鬼」誕生，恐怖訓練內容曝光。（中時資料照）

最令人無法置信的是，所有特勤隊員都可不攜帶潛水裝備，武裝潛入水深5米處，可不換氣潛泳超過75米，遠超過海陸特勤隊和兩棲偵搜營的標準，甚至大多數人可閉氣潛泳超過100公尺。

海巡署在民國94年年成立特勤隊，海巡特勤隊負責海上反挾持、恐攻任務，更結合與國防部「平戰轉換」任務，共同衛戍大台北中樞反特攻及反斬首作戰。

特勤隊還曾創下查緝走私槍械集團時，在水中埋伏60個小時的紀錄，甚至也曾支援警方獵捕惡龍張錫銘。

海巡任務包含直升機垂降救援、港口反恐、海域船隻救難、海上反劫持及驅逐越界大陸漁船，海巡署表示，嚴苛訓練的目的，主要是因為海巡特勤出任務幾乎都在海域作業，因此必須要求更高標準，讓隊員能熟悉浪濤洶湧的險惡環境中救人。