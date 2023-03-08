教育部推動幼兒園師生比從1：15調整為1：12，何時可以全部達成？教育部長潘文忠今天表示，112學年將先從公共化（公幼及非營利）幼兒園實施師生比1：12，之後以多軌方式前進，預計3年後，全國公私立幼兒園均達到目標。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，立委黃國書質詢指出，教育部在今年初發出豪語，要將40多年未動的幼兒園師生比從1：15改為1：12，目前具體規畫如何？潘文忠表示，幼兒園師生比的調整，112學年將由公共化幼兒園先行，之後則採取多軌方式慢慢前進，依各區域及公私立的不同，採取不同方式因應，具體辦法預計3月底出爐。

何謂多軌方式進行？潘文忠說，有些幼兒園可以直接將班級人數降下來就達到師生比為1：12；學生數比較多的幼兒園，則增加教師員額來因應。

私幼將師生比調整為1：12，勢必要多聘老師，經營成本提高，屆時家長負擔會增加嗎？潘文忠說，現在公共化及準共共化幼兒園已占7成，純私幼僅剩3成多，教育部將以獎勵方式來協助私幼達成師生比1：12，不會全部由家長負擔。

黃國書問，幼兒園師生比從1：15調整為1：12，112學年先從公共化幼兒園開始實施，那何時全國幼兒園都會達到目標？潘文忠回答說，這項政策112學年上路後，後續再3年的時間，全國幼兒園的師生比就會都達到1：12。