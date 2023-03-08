電腦斷層顯示，患者尚未接受抗體複合藥物治療前，腦部擴散的癌細胞。（台北慈濟醫院提供）

經抗體複合藥物治療後，腦部轉移的癌細胞明顯縮小。（台北慈濟醫院提供）

又到了3月8日「國際婦女節」，這天是專屬於女性的日子，根據國健署109年數據統計，乳癌蟬聯台灣女性好發癌症榜首，每年約有1.5萬名女性罹患乳癌，死亡人數近3000人，且患者有年輕化的趨勢。個案劉女因乳癌復發，醫師決定予以新型的抗體複合藥物治療，如今恢復成效佳。

40歲的劉小姐因觸摸到胸部不明腫塊而至他院就醫，並接受手術及荷爾蒙治療，卻在2021年復發，於是來到台北慈濟醫院就診，被診斷出屬於三陽性乳癌，且癌細胞已擴散至肺、肝、骨骼以及腦部，導致患者經常抽筋而造成行動不便，嚴重時還發生病理性骨折的狀況。

慈濟醫院副院長張耀仁表示，部分乳癌初期沒有症狀，也不會疼痛，後期會表現出局部凹陷或凸出變大、皮膚異常、甚至乳頭帶血分泌物、凹陷或表皮發癢、變紅、潰瘍、乳房及腋下出現腫塊。多半的乳癌患者都是在觸摸到乳房腫塊後才發現，但通常已進展成第二期以上，要透過手術及藥物治療才能根除病灶。

張耀仁副院長決定予以新型的抗體複合藥物，加上放射性治療，半年後，腦部轉移腫瘤明顯縮小，劉小姐已能自由行走，癌指數也回到正常範圍內。

零期(原位癌)或一期乳癌光靠手術治療就可達到幾乎治癒的效果，不過要如何發現及早發現呢？張耀仁呼籲，民眾應定期接受乳房攝影檢查，在尚未摸到乳房硬塊以前，乳房攝影即可呈現X光的異常；再者，現今藥物不斷推陳出新，乳癌治療成效越來越好，即使進展成第四期，也不要輕易放棄治療，都還有三成左右的存活率。

國民健康署每兩年一次，免費提供45到69歲的婦女、有乳癌家族史的40歲以上女性進行乳癌篩檢，早期發現，正確治療，乳癌是有可能治癒的。