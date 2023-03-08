WBC（世界棒球經典賽）的衛冕冠軍美國，小組賽首戰將碰上隊史首次晉級會內賽的英國，根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導，美國將推出紅雀老將溫萊特（Adam Wainwright）先發登板。

41歲的溫萊特在去年賽季吃下191.2局，繳出3.71防禦率及103的標準化防禦率（ERA+），不過來到新球季表現卻陷入掙扎，春訓2場先發出賽吞下1敗，防禦率高達7.20，另外溫萊特的球速也明顯下降許多，球團則將原因歸咎於手臂疲勞。

雖然美國陣中充斥著卓奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）、戈史密特（Paul Goldschmidt）等鼎鼎有名的超級球星，不過他們投手的輪換陣容是個大問題，藍斯林（Lance Lynn）、麥可拉斯（Miles Mikolas）及辛格（Brady Singer）並非名氣響亮的選手。

溫萊特的對手是C組中最弱的英國，這讓他有機會調整投球手感，美國陣中另一位紅雀投手麥可拉斯，預計也將負擔1場先發任務。而本屆WBC共有17位紅雀大聯盟球員遍佈世界各地，是全大聯盟最多，包含韓國隊的二壘手艾德曼（Tommy Edman）及日本隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）都各自披上國家隊戰袍參戰。