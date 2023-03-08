被燒烤店耽誤的段子高手，一名網友分享外送平台的截圖，只見一間燒烤店的老闆用心的在所有品項下方寫了一篇又一篇「小作文」，以幽默風趣的口吻介紹所有產品，讓不少人看了嘴角失守，吸引上萬人朝聖狂讚，老闆太有才。

一名網友昨在臉書上分享一間燒烤店，稱老闆的話超多、超好笑。只見燒烤店老闆在每個烤串下方留下落落長的介紹，用字遣詞非常搞笑，像是「豬肉蔥肉串」的品項下方寫著「一串四個......蔥味十足，愛吃蔥的絕對不能錯過。我不敢吃蔥的人，吃了一個馬上吐掉，你就知道有多濃郁了吧！」幽默的介紹文吸引1.6萬人朝聖。

而燒烤店老闆也轉發該文到臉書粉專說「不是啊！就當初開業的時候沒有客人，上班也不知道幹嘛。」

從串燒店的外送平台專頁中可見，除了各種烤串可以點之外，還有一個可選購的品項是「老闆很帥歡迎抖內$50.00」，下方寫著「想請老闆吃宵夜的話可以點這個，我會代替我的肚子感謝你。啊這不是餐點，你點了只會得到我的謝謝，我不會被外送員送過去給你看的，放心！」

超有才的介紹文引起網友討論，「這老闆也太有戲了」、「好好笑」、「應該改名叫作幹話燒烤」、「我竟然默默看完了，希望老闆不要發現我在上班時間看串燒店老闆的備註」、「有神快拜」、「這個真的有好笑，認真經營好店家，推」。