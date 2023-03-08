本周國內投信積極造市，台灣首檔正宗ESG低碳龍頭ETF，群益台灣ESG低碳(00923)在今天(3/8)掛牌上市，該基金主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數。00923結合低碳、平準金機制與ESG三大優勢，為最新進化版的市值型台股ETF。

而國泰投信「國泰台灣領袖50 ETF(00922)」，自今日起至3月10日展開募集，IPO最低申購金額為新臺幣1萬5000元，在發行價與費用率上更加親民，適合投資人或小資族作為長期存股。

國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠分析，預期下半年隨著產業庫存去化，台灣出口有望大幅回溫，第二季以後經濟有望築底回升，長線投資價值浮現，2023年「市值型」ETF有望接棒「價值型」ETF，引領台股表現。國泰台灣領袖50 ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇表示，00922訴求由市值代表性出發，其所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」是以「MSCI臺灣指數」（MSCI Taiwan Index）成分股為母體選樣範圍，再經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數（Low Carbon Transition Score）的篩選與調整，挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的，相較於台灣加權指數，MSCI台灣領袖50精選指數更聚焦在金融、資訊科技等致力於低碳轉型的產業。

而群益台灣ESG低碳50ETF (00923)基金經理人洪祥益表示，「低碳」在ESG投資當中更是重點中的重點！未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，而正所謂「資金動能之所在，股價動能之所在」，在資金浪潮的推動下，低碳ETF後市表現可期！臺灣ESG低碳50指數，其篩選機制為精選台灣永續評級等級BBB級(含)以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，再進一步挑選近一年ROE>0、已獲利企業，保留自由流通市值前100大企業，且分別排除金融業與非金融業碳密度指標 最高20%的企業，最終按市值挑選前50大，可說是經過層層淨化，精選台灣市值前50大低碳龍頭公司，布局追蹤該指數的ETF有助投資人既掌握企業獲利動能，也能兼顧碳金商機。