今天是國際婦女節，高市觀光局特別獻禮，在所轄旗津、蓮池潭等14個風景區，以及委外商家及市區等超過50家旅宿，免費提供女性生理用品，正視「月經貧窮」議題，讓女性生理期突然報到也不怕尷尬。另也在景區設置哺乳室、尿布台、性別友善廁所等，打造性別平權城市。

崗山之眼管理站備有生理用品供民眾免費索取。（柯宗緯翻攝）

觀光局長高閔琳指出，高市重視性別友善與平權議題，2021年起在學校及醫療院所積極推動「月保安康」與「生理用品友愛盒」等計畫；觀光局為服務廣大女性旅客，也努力打造讓經濟弱勢的女性免於生理用品匱乏或突然月經來潮能仍能安心旅遊的友善環境。

田寮月世界遊客中心貼心女性生理用品包歡迎遊客免費索取。（柯宗緯翻攝）

高閔琳宣布，在觀光局所轄14個場域、委外商家及市區超過50家優質旅宿免費提供女性生理用品，目前觀光局已於轄管風景區公廁張貼告示，提醒遊客如有衛生棉等生理用品使用需求，可至鄰近的管理站及觀光局委外商家索取。同時，在地超過50家以上旅宿業者響應支持，針對住宿旅客提供免費女性生理用品的貼心服務。

壽山動物園公廁設有親子及性別友善設施。（柯宗緯翻攝）

地點包含旗津管理站、壽山管理站、蓮池潭管理站、金獅湖管理站、旗津沙灘吧、白色戀人貨櫃、蓮池潭纜繩滑水及崗山之眼等，另外高鐵左營站旅服中心、台鐵高雄車站旅服中心、高雄機場國內航廈旅服中心、觀音山旅遊諮詢站、田寮月世界遊客中心。而壽山動物園服務中心也同步提供生理用品免費索取服務，提供女性旅客貼心舒適的旅遊服務及環境。

台北旅客蘇小姐於高鐵旅遊服務中心索取女性生理用品。（柯宗緯翻攝）

台北遊客蘇小姐說，出門在外若遇到生理期突然報到，真的非常不方便，旅遊服務中心提供女性生理用品的服務真的非常貼心、人性化而且很優質。遊客鍾先生也表示，身為男性也可以幫忙索取，這是對女性貼心的一種表現，「特別包裝更讓領取者可以避免尷尬、真的很貼心」。

此外，為了落實性別平等、打破性別框架，觀光局近年來已投入3000萬經費改造風景區公廁；如在男廁增設尿布台，讓爸爸們也能為孩子親手換尿布，減低媽媽們的負擔，增加親子友善如廁的環境。