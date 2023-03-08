先前被宗教團體抗議的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》近日正式在Netflix上架，其中4大邪教之一的「攝理教」教主鄭明析2009年因性侵罪被判服刑10年，片中描述鄭明析在片中仍不甘寂寞，要求女信徒寄比基尼照或親自到監獄看他，香港女星葉萱（Maple Yip）（韓文名：鄭秀晶）透露當時到了監獄，心裡想的目的是為了「見主」，更爆鄭明析在監獄外租了個套房，只要每天下午出來運動時就可以看到該套房的陽台，以供女信徒在該處等他揮手傳情。

片中葉萱站出來揭露鄭明析的種種惡行，表示鄭明析在服刑時仍隔空操控女教友，要求大家寄自己的比基尼照或露出長腿的照片，甚至欽點喜歡的女教徒要到監獄看他，葉萱回憶，當時只要有教友被點名就會感到高興，因為認為自己到監獄是為了與救世主見一面，她坦言當時內心複雜痛苦，能探監鄭明析讓她非常感動，「因為不是每個人都有機會，某個角度來說，像是老天賜給我的大好機會」。

葉萱更說，除了平時的會面時間外，鄭明析私下更希望天天都能見到自己的女教友，便託其他人在監獄放風時，在看得到陽台的大樓租了間公寓，每天下午1時鄭明析運動時間時，便可從監獄望見該公寓的陽台，而女教友會揮舞拖把，好讓「主」知道自己來見他。

而除了隔空會面外，葉萱更表示，有次到了公寓後見到鄭明析在牆壁上寫了她的英文名字「Maple」，隨即讓她感動落淚，並認為是自己相信的救世主受到了誣陷，為了眾生所犯的罪才不得不下獄服刑，葉萱當時更天真以為只要自己更努力傳教，就有機會讓更多人相信他們，並將鄭明析釋放出來，然而清醒之後想到這些，再想到被性侵的經過，葉萱落淚表示想到這一切，「我覺得自己像個傻瓜」。