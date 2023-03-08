新北一名女子前年11月到信義區某夜店狂歡時認識3名男子，當晚喝醉後與3人共乘計程車，她坐後座中間遭左右2人直接摸胸和指侵，之後4人到某一男子家中，她在樓梯間遭再次摸胸指侵，女子最後酒醒崩潰，用手機叫了Uber計程車後向司機求救，法官判3名男子均緩刑4年。

判決書指出，3名男子前年11月某日在北市信義區某知名夜店認識女子小芳（化名），一同飲酒後半夜3點陪同小芳搭乘轎車返家，當時小芳坐後座中間，遭左右兩邊的男子撫摸胸部，並用手指插入陰道，性交得逞，後來車輛開回其中一名男子的住所，3人竟在樓梯間再次撫摸胸部，並用手指插入陰道。

後來小芳酒醒驚覺身體有異，才用手機呼叫Uber計程車，等司機抵達後，小芳即向對方求救，司機才趕緊報警處理。法官認為被告3人均以手指插入小芳陰道而為性交之犯罪情節，犯後均坦承犯行，並各匯款和解金20萬獲得女方原諒，兼衡其中2名男子為大學生，另一名為裝潢工，依共同犯乘機性交罪分別判處7至9個月，均緩刑4年。

法官參酌被告3人因血氣方剛、一時性慾難耐，失慮而犯行，均併予宣告緩刑4年，以勵自新，刑期間內需接受法治教育課程10小時，並交付保護管束。

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