我國去年出生人口再創新低、僅剩13.9萬名新生兒，少子女化已成為國安危機，托育政策催生聯盟今天呼籲，企業應落實ESG，揭露「支持女性就業與支持員工育兒」相關作為；台灣永續發展指標（SDGs）應納入「女性勞動力」項目；政府應盡速推動「親職假」（彈性育嬰假）修法，實踐職場和家庭內的性別平等。

依立委林淑芬、吳玉琴、洪申翰、范雲等人提出的性別工作平等法修正草案指出，新增「受僱者任職滿6個月後，於每一子女滿8歲前，得申請親職假，期間至子女滿8歲止」，請假時間與育嬰留職停薪期間合併計算，最長不得逾二年（即 730 日）。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，在已開發國家中，女性就業率與生育率呈正相關，意謂要提升生育率就要提升就業率，因為年輕女性一定要有工作、自我實現才會生小孩，因此要支持女性就業才能提高生育率。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴則呼籲，企業應揭露「支持女性就業與支持員工育兒」相關作為，SDGs應納入「女性勞動力」，也應盡速推動彈性育嬰假，據勞動部調查，有近8成勞工支持此修法、也有近5成企業支持，勞動部應盡速提出草案。

立委范雲認為，從勞動部調查發現彈性育嬰假有近8成員工、近半數企業贊成，政府應協助解決年輕父母時間貧窮的問題；立委王婉諭說，政府提供許多津貼、補助，但難減輕家長育兒壓力，應調整為彈性育嬰假，並放寬至小時、日為單位。

立委林淑芬說，此修法後並未增加親職假總天數，不會額外增加企業負擔，也獲中小企業主高度支持；立委吳玉琴指出，女性生育孩子後，如果沒有配套且環境持續不友善，就沒有年輕人敢生。

婦女新知法律部主任戴靖芸指出，2002年性別工作平等法新增育嬰留停，2009年在就業保險法中新增育嬰留職停薪津貼後，至今已16年就未有進一步改革，呼籲盡快修法增加彈性育嬰假。