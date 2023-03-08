總統府今天召開「112年司法院大法官提名審薦小組」第一次會議，蔡英文總統今天表示，去年1月，《憲法訴訟法》新制上路後，大法官釋憲任務邁入了新階段。對於新任大法官，她請審薦小組廣納人才、傾聽各界建言，一起為社會推出最專業、最優秀的適任人選，以咨請立法院同意。

蔡英文總統今出席大法官提名審薦小組第一次會議表示，今年9月底將有4位大法官卸任，為了讓國家的憲政體制順利運行、大法官的任期能順利銜接，今天的會議，就是提名工作的重要起步。

她感謝所有委員參與這次的提名工作，期盼借重委員們在法界的專業及經驗，一起來推動這項重大的任務。並強調，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者。大法官行使的釋憲職權，對於台灣民主憲政發展具有深遠的影響。

蔡英文指出，去年1月，《憲法訴訟法》新制上路後，大法官釋憲任務邁入了新階段。由大法官組成的憲法法庭，在去年作成20件判決，釐清了指標案件的憲法爭議，包括保障資訊隱私權、訴訟權以及原住民身分認同權等。這些關鍵的判決，也持續增進人民對大法官行使司法權的信賴。

她說，大法官釋憲職權是國家重要的憲政功能，憲法訴訟制度得以順利運行，也有賴於大法官的協力。對於新任大法官，她要請審薦小組廣納人才、傾聽各界建言，「讓我們一起為社會推出最專業、最優秀的適任人選，來咨請立法院同意」。

蔡英文再次感謝所有委員的鼎力協助，「讓我們一起努力」。隨後，她頒發聘書予大法官提名審薦小組委員，包括賴副總統清德、司法院翁前院長岳生、賴前院長英照、林前大法官子儀、萬國法律事務所范創所律師光群及輔仁大學法律學院劉前榮譽講座教授初枝。總統府祕書長林佳龍及副秘書長黃重諺也出席這項會議。