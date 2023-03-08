53歲金曲歌王荒山亮日前遭爆涉入性侵疑雲，女方本想以100萬元和解，但荒山亮只匯款1萬後就無下文，因此雙方對話紀錄遭到曝光，女方也向警方報案。警方證實，已通知荒山亮下午2點到案說明。

台語歌手荒山亮（本名簡世亮）現年53歲，憑製作布袋戲音樂和演唱主角人物歌曲竄紅，代表作有〈英雄無名〉、〈煙消雲散〉、〈與我爭鋒〉等等，2012年獲金曲獎最佳台語男歌手獎；近日他被爆出性侵疑雲，女方本想息事寧人以100萬元和解，但荒山亮只匯款1萬後就無下文，兩人的對話記錄也遭到曝光。

據了解，自爆遭荒山亮性侵的A女，對外表示案發時並非自願，且當時有明確拒絕對方，卻被對方硬上，讓荒山亮掏100萬和解，也透露是因為女兒出事有難處，所以需要這筆錢，並強調如果荒山亮不付錢會爆料給媒體後提告，荒山亮則表示「我也很糗最近都沒錢了」，A女回應「至少一半吧！真困難才開口，很丟臉」，荒山亮對此表示連50萬都拿不出。

對此荒山亮透過經紀人回應：「感謝各界媒體朋友關心，目前此事件荒山亮已委託律師處理，未來若有進一步消息再對外界說明。」