美國聯準會（Fed）主席鮑爾警告，如果通膨壓力居高不下，聯準會準備加快升息步伐，最終利率可能高於預期，台灣央行可能持續跟進升息，景文科技大學財經系副教授章定煊預估，今年央行將再升息1~2碼。而房貸族將首當其衝，當前房貸利率已逼近2%，若再升息2碼利率將逼近2.5%，以貸款1千萬元、30年攤還的購屋族試算，每月房貸金額將來到3.92萬元，每年需多繳超過3萬元。

根據ETtoday報導，章定煊表示，美國近期消費者物價指數（CPI）年增 6.4%，仍高於市場預期，預估台灣央行還是走升息格局，2023全年升息1碼可能性最高，最多不會超過2碼。

當前房貸利率已來到1.953%、接近2%，以1000萬元房貸、30年攤還的金額試算，每個月還款金額約為3萬6727元；若今年升息1碼，房貸利率將衝破2.2%，每月房貸將增加1258元至3萬7985元。

若升息1.5碼，房貸利率飆破2.3%，每月還款將達3萬8624元、月增1897元；若升息2碼，房貸利率將來到2.453%，月還款將來到3萬9268元，月增2541元，年增超過3萬元。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡說，不少民眾是在2022年3月升息前購買預售屋，完全沒料到央行去年升息2.5碼，若今年再升息1~2碼，恐怕會有部分人無法負擔房貸，導致房市出現賣壓，預估有大量交屋的重劃區將首當其衝。