退伍老兵陳竑任在臉書爆料，馬祖阿兵哥在退潮沙灘上寫下「伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」，引起各界譁然；對此，民進黨立委洪申翰表示，馬祖現在缺肉狀況是不樂意看到，而且也不是第一次，這裡面有部分是關於航商和航線，連江縣政府過去一段時間看起來不是很積極的協調。

洪申翰說，有很多民用貨船來做運輸，現在部分航商成本考慮，跟連江縣政府間的合約默契還有一些爭議，連江縣政府應該積極出面做協調，不該再擺爛，馬防部和國防部也有責任，大家的動作不夠快，才會出現這樣局面，希望絕對不能再發生。

劉世芳則說，國防部也要做檢討，馬防部要負最大的責任，對於後勤補給或是軍需設備，如果都是委由民間商船來做運補，這是一大缺失，萬一發生風浪或是經費補助不夠等很多不同理由，沒辦法把軍需補齊，應該要有備案，不管是海軍或海巡署運補協助，或是空軍協助，這才是最重要。

劉世芳表示，國防部知道後，派出C-130運送補齊，但建議國防部在徵補SOP要好好檢討改進，不要讓他們為三餐而煩惱。