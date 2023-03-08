華裔女星楊紫瓊以電影《媽的多重宇宙》一舉奪得許多獎項之影后，在進軍奧斯卡之前，她先前往巴黎出席設計師品牌SHIATZY CHEN 於巴黎時裝周上發表的2023秋冬系列大秀，不只楊紫瓊，許多大陸明星也紛紛被邀欣賞看秀，而楊紫瓊與張天愛合照流出，粉絲驚喜爆動了。

夏姿・陳SHIATZY CHEN大秀以「荷緜」為題、延伸而出的全數60套全新秋冬男女新裝創作，楊紫瓊更與品牌創辦人設計總監Shiatzy Chen女士熱情相擁，展現深厚情誼，也成為時裝秀上的另一亮點。

而網路上盛傳楊紫瓊與張天愛現身巴黎時裝周同框看秀的照片，只見當天楊紫瓊一身亮片裙搭配墨鏡狀態滿分，張天愛身穿白色緊身裙優雅迷人，兩人面露溫柔淺笑同框合影，氣質絕佳。不少網友看到二人合影后紛紛激動表示：「夢幻聯動」、「兩位光是坐在那裡就足夠讓人心動」

張天愛同框楊紫瓊，兩人氣色相當好。(圖/微博)

事實上，這次巴黎時裝周眾星雲集，大陸女星劉亦菲、知名滑雪運動員谷愛凌、韓國女子團體NewJeans李惠仁等人都有現身此時裝周，三位正妹女星同框影片被流出後，粉絲們相當驚喜，盛讚三人的真實美貌。