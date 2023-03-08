劉姓男子因案被通緝，2021年2月27日遇警方盤查時不配合，甚至開車衝撞警用機車，撞傷其中1名侯姓員警加速逃逸，黃姓員警情急之下開3槍制止，其中1發子彈碎片射入劉男後腦，造成劉男右側肢體出現重傷害後遺症，事後劉男母親提告黃姓員警涉嫌殺人未遂、過失致重傷害、重傷害罪嫌、公共危險等罪嫌，嘉義地檢署經彈道比對，確認3發子彈「均不會」直接擊中駕駛座的劉男，黃姓員警使用警槍有正當理由，偵查終結以不起訴處分。

因毒品案被嘉義地檢署發布通緝的劉男2021年2月27日當天下午與許姓、游姓友人到嘉義市東區林森東路「福懋加油站」加油，長竹派出所黃姓員警發現劉男休旅車，上前盤查，前來支援的侯姓、溫姓員警騎警用機車隨後到場，當時許姓、游姓男子下車接受盤查，劉男不但提供假身分證號，全程拒絕下車，還火速從副駕駛座移到駕駛座，開車猛然起步，並直接衝撞前方的警用機車，造成站在車右側侯姓員警右腳挫傷。

黃姓員警為阻止劉男逃逸，連開3槍制止，打中後車窗、車門，休旅車前進約20多公尺後，失控撞到路旁招牌停住，警方上前查看，發現劉男後腦中彈，緊急將他送醫搶救，並在車內起出安非他命、大麻毒品。

劉男治療後因腦傷造成右側肢體障礙，肌力約2至3分，已達嚴重減損一 肢以上機能的重傷害，劉男母親為此告發開槍的黃姓員警涉殺人未遂等罪嫌，嘉義地檢署檢察官從彈道比對，查出黃姓員警射擊3槍，都沒有直接擊中劉男，主要是子彈銅包衣破裂，彈頭破裂碎片擊中劉男頭部，黃姓員警當時開槍嚇阻行為，是於急迫需要的合理使用，並未逾越必要程度。

承辦檢察官認為，事件發生是劉男拒絕遵從執法警員命令，並不惜以駕車衝撞警用機車、擦撞侯姓警員方式逃離現場，危害警員及用路人安全所致，理應自行承擔後果，而非由依法執行職務、保護民眾生命、維護在場人員身體安全而開槍制止的員警來承擔，且劉男事後無端指控黃姓員警欲致其死地云云，與事實不符，顯屬無稽，最後以不起訴處分。