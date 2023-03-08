神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「我們的新一代B360和B360 Pro裝置，協助客戶在現場或非現場環境的工作中，實現更高水準的生產力。全強固型設計、強大規格、廣泛的連線能力和精巧外形相結合，可協助在各式情況、地點或天氣條件下，更具彈性地處理不同任務。」

新一代B360和B360 Pro筆記型電腦具備各項升級的功能。主要功能包括全新升級的第12代Intel Core i5/i7處理器和整合式Intel Iris Xe顯示卡，可提供卓越效能、反應能力和豐富的視覺運算。標配256GB PCIe NVMe SSD（可選配高達4TB）提供充足的儲存空間，而採用Getac高亮度防強光技術（1400尼特）和電容式觸控螢幕的13.3吋FHD LumiBond顯示器，有助於全天候保持工作效率。

B360 Pro將效能更進一步提升，配備選配NVIDIA GeForce GTX1650 4GB獨立顯示卡，另外可根據需求選配裝載第三個SATA SSD（使總儲存容量高達 6TB）、第三顆電池或DVD光碟機。

在現實環境中，製造業產線上的效能監控和品質管控等複雜任務，需能即時處理及追蹤資料。對公共安全和國防專業人員來說，裝置能否提高指揮系統上下層之間的情境感知(situational awareness)及資料共享能力，更是影響任務成功與否的要素之一。B360和B360 Pro所搭載的處理能力，使其得以快速分析，提高資料處理效率。

全新B360和B360 Pro亦提供廣泛的連線選項，即使在遠端的環境中，也能讓使用者保持連線。這些選項包括標配的Wi-Fi 6E和藍牙5.3，以及選配的4G LTE或5G Sub-6。與前一代相比，全新B360和B360 Pro為現場工作提供了更多功能性。新功能包括ThunderboltTM 4 Type-C連接埠、升級的USB 3.2 連接、HDMI 2.0連接埠，以及mini-SIM卡插槽。這兩款裝置亦配備雙熱插拔電池，而B360 Pro可以根據需要選擇第三個電池。

此外，這兩款裝置亦具有眾多進階資料保護功能。其中包括一系列多重身份驗證選項（Windows Hello 臉部驗證攝影機、HF RFID、智慧卡和指紋辨識器）、選配的Absolute Persistence 軟體和使用者可更換的PCIe NVMe SSD儲存裝置，隨時保護敏感資料。這兩款裝置皆享有Getac領先業界的3年Bumper-to-Bumper保固，標配意外損壞保障，讓客戶倍感安心。

全新B360和B360 Pro將於4月上市。