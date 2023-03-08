藝人唐志中（Jason）在2011年與老婆小咪結婚後，共同育有2女1子，老婆小咪也經常透過社群媒體與粉絲分享私下的家庭生活，幸福模樣令人稱羨。而近日她突然PO文表示收到很多網友私訊問她「如何生了3個孩子還可以保持身材」，對此她也做出回應並曬出超狂的健身辣照，引起網友熱烈討論。

經常透過社群媒體與網友互動分享生活的小咪，昨日晚間在臉書粉絲團上PO文表示「很多人私訊我最常問的問題是，生了三個孩子怎麼還可以保持身材」，她也給出回應表示「說真的還是少吃、多運動，才是最有效的方法，吃進去的食物也很重要，像雞胸肉、魚、蝦，或是最近很珍貴的蛋。我儘量不吃麵食，當然偶爾的放縱一下，吃一點炸雞 披薩也是需要的」，接著她也透露自己每天都會喝足2000cc的水，讓身體與皮膚保持在最佳狀態。

而小咪在PO文中不忘放上健身時的照片，只見她穿著一件黑色的短版運動上衣，搭配同色系長褲，對著鏡子自拍。照片中，她還刻意將褲頭往下拉，讓結實的腹部曲線完美呈現，讓網友看了直呼「真的，自從減少精緻澱粉真的很有用而且是一輩子能持續的，而且還吃飽飽！之前認真五個月瘦11公斤減醣，後面就沒那麼認真但也沒復胖偶爾再犒賞自己」、「感謝小咪分享，好身材」、「我覺得還要加一點，就是天生麗質，妳連生孩子時都好美！逼死我們了」、「那我要約你吃飯喝酒」、「超讚的身材」、「喝水超重要的」；就連演藝圈好友嚴立婷、賴薇如、王麗雅等人也紛紛表示「是想逼死誰」、「咪姊身材無敵」、「小咪好辣」意外引發話題。