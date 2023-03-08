位於台北市六張犁山上的戒嚴時期受難者墓園文化景觀保護區內，具有重要歷史意義的代表景觀「殘存竹叢」竟遭破壞剷除，北市文化局及殯葬處卻一問三不知，民進黨議員簡舒培怒轟，台北市長蔣萬安台上道歉台下敷衍，發生這麼荒唐的事，「蔣家第四代」蔣萬安完全不處理，怎麼對得起戒嚴時期的政治受難者與家屬，蔣萬安的「道歉」只是虛應故事、政治作秀，無法弭平烙印在台灣民眾心中的歷史傷痕。

簡舒培表示，228和平紀念日剛過，緊接著到來的是4月的清明節，慎終追遠，自己卻接到一件非常令人痛心的陳情，有一位白色恐怖的受難者家屬發現，位於六張犁的「戒嚴時期政治受難者墓園文化景觀保護區」內，具有重要歷史意義的代表景觀「殘存竹叢」，居然全部都被剷除並棄置一旁，經詢問台北市文化局與殯葬處，兩個權責單位竟然都完全不知情，也不知道該竹叢日後可否復原，令人相當錯愕。

簡舒培說，根據白色恐怖的政治受難者曾梅蘭先生口述，當初受難者墓區就是在這片「殘存竹叢」下方發現的。因此台北市文資主責機關文化局在2021年花費213萬元的「戒嚴時期政治受難者墓園文化景觀保存維護計畫」，把這片「殘存竹叢」認定為應予保留的重要文化景觀元素，並把後續的維護管理單位確定為台北市殯葬處。

簡舒培說，如今此指標性景觀「殘存竹叢」被剷除，她立即詢問文化局跟殯葬處，得到的回應竟然是二個單位都完全不知情，實在令人傻眼，文化局推說殯葬處這次的除草並移除竹籬皆未通報文化局，因此局內完全不知情，殯葬處則回應，維管只負責清理工作，每一季會除草一次，但文化景觀的部分不在廠商的履約範圍，因此殯葬處也不知道「殘存竹叢」怎麼被移動了。

簡舒培強調，台北市六張犁的「戒嚴時期政治受難者墓園文化景觀保護區」，不僅是台北市政府指定的文化景觀，也是促轉會審定的「不義遺址」，是有關台灣轉型正義的歷史見證與重要場域。

她質疑，與台灣轉型正義密切相關的「蔣家第四代」蔣萬安，日前才剛以「台北市長」的身分為228事件道歉，但現在台北市政府卻放任具有文化景觀跟轉型正義雙重意義的「殘存竹叢」被剷除，需要保護的文資現場，台北市政府甚至連監視器都沒有設置，至今連事情發生了都還不知道，更不用說要找到被誰破壞，顯然完全不尊重歷史跟受難者家屬。

簡舒培批評，蔣萬安說一套做一套，放任受難者墓區被毀，台上道歉台下敷衍，發生這麼荒唐的事情，「蔣家第四代」蔣萬安完全不處理，怎麼對得起戒嚴時期的政治受難者與其家屬，這些作為只會讓人看清，蔣萬安所謂的「道歉」只是虛應故事、政治作秀，這樣的「道歉」不論多少次，都只是口實心非，無法弭平烙印在台灣民眾心中的歷史傷痕。

文化局說，該竹叢為本市文化景觀「戒嚴時期政治受難者墓園」保存維護計畫之地景元素，據殯葬處現場表示係因豪雨造成邊坡土石流失，殘存竹叢部分隨之傾倒，不知何人整理殘竹置於旁；經文資委員現場會勘了解竹叢破壞情況，即責請殯葬處提出恢復方案送本局核准後，儘速恢復竹叢意象；並於明顯處設置告示牌、加強巡檢頻率，俾免再生破壞情事。

文化局補充，另文化資產法並未明訂破壞文化景觀相關罰則，本局將向文化部提出修法建議，以強化文化景觀保存手段。