今天是婦女節，蔡英文總統上午表示，這幾年來，政府不斷努力創造一個友善的環境，希望讓女性更自由、自信地追求理想中的自己。根據「2023年性別圖像」，台灣2021年的性別平等表現，蟬聯亞洲第1名。她期盼，在台灣，每一個階段的女性，都能夠追求自己想要的生活，也能為自己的選擇感到驕傲，也相信，我們能留給下一代這樣的台灣。

蔡英文總統上午以錄影方式為衛福部「慶祝國際婦女節系列活動記者會」致詞，祝福各位女性朋友，佳節愉快。並表示，這幾年來，政府不斷努力創造一個友善的環境，希望讓女性更自由、自信地追求理想中的自己。

針對渴望實踐創業夢想的女性，她說，政府透過「女性創業飛雁計畫」，提供多元的優惠措施，希望讓更多女性朋友，能更有機會及資源，打造屬於自己的事業；已經當媽媽的朋友，政府也提高育兒津貼、增加公托的名額，來減輕經濟上的負擔；還擴大了不孕症治療的補助，支持更多想要孕育下一代的朋友實現願望。

蔡英文指出，我們也透過更多性別友善的職場制度設計，支持更多成為母親之後，依然想要繼續投入職場的朋友。我們的育嬰留職停薪津貼，在原來的6成之上，再由政府全力補助到8成。為了鼓勵更多男性分擔家庭照顧的責任，去年開始，先生也可以跟太太一樣同時申請育嬰留職停薪。

此外，她說，我們也透過多元的職業訓練，提升婦女的就業技能，讓女性在就業市場上，能夠更有競爭力。過去兩年多來，台灣女性的勞動參與率，以及參與公、私部門決策層級的比例都持續成長。根據「2023年性別圖像」，台灣2021年的性別平等表現，蟬聯亞洲第1名。

她期盼，在台灣，每一個階段的女性，不論是想要就業、創業、進入婚姻、養育孩子，都能夠追求自己想要的生活，也能為自己的選擇感到驕傲，「我也相信，我們能留給下一代這樣的台灣」。