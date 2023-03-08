該所說明，營業人如經查獲有短漏開統一發票情事者，除補徵所漏稅款，並依加值型及非加值型營業稅法第52條規定按漏稅額處5倍以下罰鍰，一年內經查獲達三次者，將停止其營業。

該所特別呼籲，營業人銷售貨物或勞務時，不論消費者有無索取統一發票，均應依規定主動開立統一發票交付買受人，亦提醒民眾購物消費不忘索取發票，以共同促進統一發票制度順利推行。