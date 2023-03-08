該所說明，營業人如經查獲有短漏開統一發票情事者，除補徵所漏稅款，並依加值型及非加值型營業稅法第52條規定按漏稅額處5倍以下罰鍰，一年內經查獲達三次者，將停止其營業。
該所特別呼籲，營業人銷售貨物或勞務時，不論消費者有無索取統一發票，均應依規定主動開立統一發票交付買受人，亦提醒民眾購物消費不忘索取發票，以共同促進統一發票制度順利推行。
財政部中區國稅局大智稽徵所表示，為加強營業稅稽徵，有效遏止營業人短漏開統一發票，以維護租稅公平及統一發票制度之正常運作，即日起至12月31日止，會不定期持續派員實地稽查營業人開立統一發票情形，且將以經常被檢舉未主動開立統一發票、申報銷售額明顯偏低、長期巨額累積留抵稅額、透過網際網路交易或開立統一發票異常之營業人列為優先稽查重點對象。
該所說明，營業人如經查獲有短漏開統一發票情事者，除補徵所漏稅款，並依加值型及非加值型營業稅法第52條規定按漏稅額處5倍以下罰鍰，一年內經查獲達三次者，將停止其營業。
該所特別呼籲，營業人銷售貨物或勞務時，不論消費者有無索取統一發票，均應依規定主動開立統一發票交付買受人，亦提醒民眾購物消費不忘索取發票，以共同促進統一發票制度順利推行。
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