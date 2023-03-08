另一方面，美國REITs 2022年跌幅高達27％，僅次2008金融海嘯，主因還是升息造成評價的下挫，非產業基本面的問題，目前美國REITs市場整體NAV折價10％，未來一年的本益比約17倍，股利率達4.0％，評價上極具吸引力，美國REITs第一季股市震檔整理後將逐季走揚，建議於第一季震盪過程中分批布局，以參與後市的漲升行情。

李文孝表示，今年升息與通膨對市場的干擾將逐步下降，第一季之後股市走向將放在企業獲利是否符合預期，若沒預期中的差則有資金回補的行情。美國REITs2021—2024企業獲利成長率優於過去10年平均水準，但目前評價位於偏低的位置，CP值誘人，後市補漲行情看俏，第一季是逢低布局絕佳時機，操作上看好長週期下高成長以及高股利的績優企業。

在通膨數據逐步減緩後，市場認為聯準會升息速度將開始放慢，資金開始回流REITs基金，1月份國內REITs基金規模攀升至近190億元，較上月小增8億，增幅4.5％，而國內REITs基金呈現大者恆大的趨勢，規模前二大的投信，市場佔有率高達62％，其中，台新投信的REITs基金規模是唯一突破60億元。

台新北美收益資產證券化基金，於今年再度獲得第七屆指標台灣基金獎房地產類二項大獎—最佳表現大獎及最佳表現定額定額大獎，台新北美收益資產證券化基金的規模為67.56億元（1月公會統計資料），市場占比達36.3％。