世界棒球經典賽A組預賽開打，供膳「饗食天堂」也公開今晚中華隊餐點菜單。（饗食天堂提供／馮惠宜台中傳真）

中華隊晚間七點首戰巴拿馬，「饗食天堂」場邊祭出好料，賽後正餐準備了義式紅酒燴牛肉、粵式經典蜜汁燒鵝、德國豬腳佐科隆酸菜、西班牙烘蛋佐野菜等22種餐點。（饗食天堂提供／馮惠宜台中傳真）

世界棒球經典賽A組預賽今（8）日在台中洲際棒球場開打，中華隊晚間七點首戰巴拿馬，負責供膳「饗食天堂」也公開今晚中華隊吃什麼？從賽前1小時40種輕食，賽前熱食廣式炒飯，到賽後以富蛋白質的鮭魚菲力清炒義大利麵、義式紅酒燴牛肉等22種餐點修復元氣和肌力。

備戰經典賽，球員膳食備受關注，今晚中華隊首戰巴拿馬，球員輕食區提供松露蕈菇濃湯先幫球員暖味，並準備牛肉起司可可頌、火腿三明治以及備受各國球員喜愛的蔬菜捲餅。

賽前熱食主廚端出大份量的廣式炒飯，讓球員們有體力上場，賽後正餐準備水果優格沙拉、鮭魚菲力清炒義大利麵、義式紅酒燴牛肉、粵式經典蜜汁燒鵝、德國豬腳佐科隆酸菜、西班牙烘蛋佐野菜，考量營養均衡整賽事提供蘋果、香蕉、鳳梨芭樂等水果，主辦單位悍創運動行銷也準備了盒裝鮮奶供球員們隨時取用。

菜單公布後，營養師分悉，賽前一小時輕食以補充油質、蛋白質、蔬果提升運動表現，其中72％黑咖啡有咖啡因，有助專注和運動表現；而6點開賽，只供應廣式炒飯是暖胃、止飢，賽後正餐則是重頭戲，經激烈賽事，透過均衡蛋白質、澱粉以及碳水化合物攝取有助肌力修復。

另，由於這次經典賽，荷蘭隊以及義大利隊有少數球員吃素，因此饗食天堂特別準備了可供蔬食者食用的蔬食料理，像是全素義大利麵、全素義大利以及紫米花壽司等等，讓有特殊需求的球員也能享受台灣用心料理的美食。