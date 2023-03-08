第5屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日開打，中華隊首戰將在晚間7點碰上巴拿馬，承辦賽事的悍創運動行銷表示，預售票確定滿場，現場將只剩下視線不良區跟少數外野票，清出座位後將在下午5點現場販售，總量大約會有500張。

中華隊這次預賽將先碰巴拿馬，明天休兵1天後再接著打義大利、荷蘭、古巴，荷蘭、古巴場次門票很快售罄，接著對義大利之戰也同樣完售，只剩下巴拿馬之戰還有些許外野門票可購買。

今天與巴拿馬之戰賽前將邀請大聯盟名人堂傳奇球星李維拉及副總統賴清德開球，為比賽揭開序幕，在各方催票下此役也確定滿場，只剩下零星約500張球票可供現場販售。

中華隊今晚推出胡智爲先發，巴拿馬則由米希亞（Humberto Mejía）應戰，胡智爲也做好準備，將拿出最佳表現為球隊搶勝，總教練林岳平也表示，因為打完巴拿馬後還有1天休息，所有投手群都會待命，全力搶下開門紅。