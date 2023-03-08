近日台灣與美國之間的交流頻繁，甚至傳出總統蔡英文將在4月初，於美國加州與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。國民黨立委鄭麗文質疑，總統蔡英文密切與美交流、對談，到底是想藉此告訴民眾，20年來台美關係最好，還是要在選前一年大賣芒果乾？

鄭麗文昨（7）日在臉書表示，國防部在2月21日預告修正《全民動員防衛法》，美東時間2月21日時，外交部長吳釗燮及國家安全會議秘書長顧立雄卻前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部，就國安議題與美進行長達7小時的閉門會談，且會談後沒有對外發表聲明，讓人不免質疑兩者之間有無關聯。

鄭麗文指出，接下來蔡英文於3月2日在總統府設宴款待美國跨黨派國安訪問團，前國安局長陳明通罕見出席；隨後3月6日就傳出美軍可能會將在東亞的彈藥裝備庫存放到台灣，及蔡將在美國與麥卡錫會面的各種消息。

「距離蔡EE的任期結束只剩下一年，究竟蔡EE有沒有跟美國保證了什麼？蔡EE又會不會讓保證跳票呢？」鄭麗文強調，蔡英文每次與美國交流，或是有高層從美國回來時，都會帶回一些「驚喜」，但這些消息到底是驚喜還是驚嚇？「這幾個月來，蔡EE密切的和美國交流、對談，到底是想要用這樣的方式來跟全台灣人民說目前是20年來台美關係最好？還是想要藉由種種軍事準備動作，要在選前的一年大賣芒果乾呢？」