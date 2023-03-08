30歲黃姓女子6日凌晨載男友至旗津找友人，並將車輛怠速在暗巷中間許久，鼓山分局員警驚覺有異，上前盤查時發現不只黃女的車輛為失竊車，還在黃女的手提包內找到好幾年沒看見的「毒郵票」5張，被抓包時黃女還稱極力辯駁「這不是那種毒郵票，是真的郵票」，不過還是遭到員警識破。警方將黃女依侵占罪及毒品危害防制條例送辦。

黃女在男友到旗津找友人時，因為一直等不到朋友，便在暗巷內帶速許久，員警經過時一度以為是車子拋錨，於是上前詢問，沒想到車牌一查下去才發現黃女開的車子已經被報為失竊車，但黃女仍一路裝傻到底。

沒警方在盤查黃女時，黃女雖相當配合，也瀟灑地給員警盤查證件，但員警卻在黃女的手提包內發現失傳已久的毒郵票一包，黃女更在袋子外欲蓋彌彰的寫著大大的「郵票」2字。員警詢問黃女時，黃女還極力辯駁「這不是那種毒郵票喔，是真的郵票！」

黃女此地無銀三百兩的手法被員警一一識破後，黃女仍裝傻到底，稱車子是2021年間購入的，還大方的拿出渡文書，堅稱自己當初還是用12萬元買下這輛車子的；但警方經查發現車子2018年就被報為失竊車輛。員警將黃女的謊言一一拆穿後，將黃女帶回警局。

警方經檢驗發現1包毒郵票內有5張毒郵票，毛重共0.47公克，呈現三級毒品苯二氮平類陽性反應，因此將黃女依侵占罪及毒品危害防制條例送辦。

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